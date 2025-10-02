Azioni di emergenza a Bermuda mentre l'uragano Imelda colpisce

La tempesta Hurricane Imelda ha colpito duramente le Bermuda, portando con sé venti distruttivi, onde pericolose e inondazioni fulminanti. Con una velocità massima sostenuta di 100 mph (161 km/h), Imelda ha attraversato l’isola nella notte di mercoledì, lasciando una scia di danni e sfide per i residenti.

In preparazione all’arrivo della tempesta, il governo delle Bermuda ha dispiegato circa 100 soldati per garantire la sicurezza delle infrastrutture, liberare le strade e assistere nei rifugi d’emergenza.

Questa mobilitazione è stata essenziale per affrontare le difficoltà che il paese si apprestava a vivere.

Effetti devastanti di Hurricane Imelda

I meteorologi del National Hurricane Center hanno avvertito che la tempesta avrebbe potuto causare gravi danni. Imelda ha attraversato l’isola, situata a circa 20 miglia (32 km) a sud-ovest, portando con sé forti piogge e un aumento del livello del mare. Le previsioni indicavano che le condizioni sarebbero migliorate solo dopo il passaggio della tempesta.

Preparativi e risposte locali

Le autorità locali hanno preso misure preventive, chiudendo scuole, uffici governativi e l’aeroporto internazionale già mercoledì. Gli abitanti sono stati avvisati di prepararsi per condizioni pericolose e, in risposta, 53 persone hanno cercato rifugio negli emergency shelters. Inoltre, 654 residenti hanno subito interruzioni nella fornitura di energia elettrica.

Un impatto oltre le Bermuda

Imelda ha iniziato il suo percorso devastante come tempesta tropicale sopra le Bahamas, prima di intensificarsi in un uragano durante il suo passaggio. La tempesta ha già causato allagamenti in diverse parti dei Caraibi, inclusa Cuba, dove oltre 18.000 persone sono state evacuate nella provincia di Guantanamo. Le inondazioni e le frane hanno isolato 17 comunità, rendendo difficile l’accesso a oltre 24.000 persone a Santiago de Cuba.

Rischi e avvertimenti meteorologici

Il National Hurricane Center ha avvertito che le precipitazioni potrebbero raggiungere tra 50 e 100 mm (2 a 4 pollici) in Bermuda, accompagnate da un pericoloso innalzamento del mare che potrebbe portare a inondazioni costiere. Prima dell’arrivo della tempesta, numerosi clienti avevano già subito interruzioni di corrente, segno delle potenziali conseguenze devastanti dell’uragano.

In questo contesto, il ministro della sicurezza nazionale delle Bermuda, Michael Weeks, ha descritto Imelda come un sistema di tempesta pericoloso, capace di portare venti distruttivi e piogge torrenziali. La risposta rapida del governo e l’attivazione delle forze militari sono state cruciali per garantire la sicurezza dei cittadini e mitigare i danni.

Imelda è arrivata poco dopo la fine dell’impatto dell’uragano Humberto, che ha colpito la regione con venti forti e piogge, preparando il terreno per la tempestosa invasione di Imelda. Mentre l’isola si prepara a riprendersi dalle conseguenze di queste tempeste, la resilienza dei residenti e la prontezza delle autorità rimangono fondamentali per affrontare le sfide future.