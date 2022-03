Un grave incidente è accaduto ad Azzano Decimo, in Friuli-Venezia Giulia. Coinvolti un camion, che si è ribaltato, e due automobili: quattro persone ferite

Un tremendo incidente è capitato ad Azzano Decimo, in Friuli-Venezia Giulia, e ha visto coinvolti tre mezzi: un camion che si è ribaltato e due automobili. Una delle due auto è finita oltre il guard rail.

Azzano Decimo, il pauroso incidente in via Fiumicino

I soccorritori arrivati, attorno alle ore 14, in via Fiumicino, sulla strada che porta da Azzano Decimo a Corva, si sono trovati davanti ad uno scenario davvero pauroso. Un camion era ribaltato in strada su un fianco, una Opel Astra era incastrata sotto l’autoarticolato, mentre un’Audi A1 era addirittura finita fuori strada dopo aver scavalcato il guard rail.

L’intervento dei soccorsi

Sul luogo del sinistro sono arrivati ben presto i soccorsi: tre mezzi dell’ambulanza e l’elisoccorso, ma anche i Vigili del Fuoco di Pordenone e San Vito al Tagliamento.

I pompieri hanno estratto i corpi del conducente del camion e dell’auto finita sotto di esso. I due sono poi stati trasportati all’ospedale di Pordenone con una delle ambulanze. A bordo dell’auto finita fuori strada c’erano invece due donne, una di loro è stata trasferita con l’elisoccorso all’ospedale di Udine, l’altra è stata caricata su un’ambulanza diretta al Santa Maria degli Angeli. Le donne sono in gravi condizioni, mentre i due uomini suono fuori pericolo di vita.