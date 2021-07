Azzurri scatenati con Negramaro. E urlano “It’ coming Rome”

Roma, 13 lug. (askanews) – Grande festa azzurra, ieri sera all’Hotel Parco dei Principi di Roma dove, terminata la sfilata per le vie della Capitale, si è svolta la cena celebrativa della Nazionale insieme ai Negramaro che sono stati invitati ad esibirsi in un concerto speciale per celebrare la squadra che ha appena vinto gli Europei.

A margine della cena, la band ha festeggiato la squadra con un concerto unplugged in cui anche i giocatori hanno cantato insieme a Giuliano Sangiorgi alcuni grandi successi della band come “Estate”, “Nuvole e lenzuola”, “Meraviglioso” e “Un amore così grande”.

Vero mattatore tra gli azzurri è stato poi Ciro Immobile che ha duettato con Sangiorgi sulle note di “Meraviglioso” e “Napule è”.