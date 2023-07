Azzurro..storie di mare, terza stagione al via il 30 luglio

Roma, 28 lug. (askanews) – Al via da domenica 30 luglio la terza stagione di

“Azzurro..Storie di mare”, il format ideato e condotto da Beppe Convertini , in collaborazione con il CNR, prodotto dalla Zeus Group e con la regia di Daniele Carminati. Reduce da una media del 20% di share telespettatori, ottenuta dalle prime due stagioni, il programma tornerà su Rai1 alle 9.40 con sette nuove

puntate settimanali che racconteranno le bellezze e le eccellenze della costa italiana. Salpando da Ponza e navigando lungo le coste del Lazio, Campania, Liguria, Puglia, Toscana e Calabria, il programma raccoglierà le testimonianze di chi vive il mondo acquatico e di chi lo difende quotidianamente dagli attacchi di ogni forma di inquinamento. Storie emozionanti di persone che ci

trasmetteranno la propria passione e ci guideranno a conoscerlo e a rispettarlo.

Non mancheranno ospiti vip, eccellenze legate alla cultura e allo spettacolo come Bruno Vespa, Marisa Laurito, Giuseppe Zeno, Maurizio Casagrande, Franco Ricciardi, Karima e tanti altri. La trasmissione mostrerà le bellezze del mare e i piaceri che ci offre, dalla cucina allo sport passando per le tradizioni e processioni, ma ci metterà in guardia anche sui pericoli che il più grande ecosistema del nostro pianeta sta correndo da tempo. Un periodo d’oro, sul fronte professionale, per Convertini, reduce dagli ascolti record ottenuti dalla sua Linea verde e il successo di vendite di Paesi Miei edito da Rai Libri.

Considerati gli eccellenti risultati ottenuti per quattro anni consecutivi alla guida del programma dello storico programma di Rai 1 che da oltre mezzo secolo racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, in vista del prossimo autunno il conduttore di origini pugliesi è stato promosso alla conduzione del contenitore

di punta del week-end della rete ammiraglia della TV di Stato: “UnoMattina in famiglia” accanto a Monica Setta e a Ingrid Muccitelli.