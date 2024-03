B7, Deloitte: nel 2026 oltre 3mila mld per trasformazione digitale

Verona, 14 mar. (askanews) - La rivoluzione digitale attraversa il mondo inesorabilmente e il G7 dovrà fare il punto sui cambiamenti in atto. Come spiega Andrea Poggi, Innovation leader Deloitte, società Knowledge partner di Confindustria per il B7 a guida di Emma Marcegaglia. "E' chiaro che t...

Verona, 14 mar. (askanews) – La rivoluzione digitale attraversa il mondo inesorabilmente e il G7 dovrà fare il punto sui cambiamenti in atto.

Come spiega Andrea Poggi, Innovation leader Deloitte, società Knowledge partner di Confindustria per il B7 a guida di Emma Marcegaglia.

“E’ chiaro che tutto il mondo della trasformazione digitale ha un’importanza spaventosa per le imprese e le comunità sociali, gli investimenti che stimiamo saranno messi in campo nel 2026 per la trasformazione digitale sono più di 3mila miliardi e mezzo al mondo e che il solo mercato dell’intelligenza artificiale entro il 2030 interesserà quasi mille miliardi, esattamente 946 miliardi di attività”.

Alla vigilia del G7 su “Industria, Tecnologia e Digitale” che si apre a Verona, dal report B7 flash realizzato da Deloitte con Confindustria emergono i punti salienti che verranno portati alla riunione ministeriale.

Raffaele Boscaini, presidente di Confindustria Verona.

“Sicuramente è un momento molto importante per Verona che è un incrocio importante da molti punti vista tra i due corridoi, significa che c’è anche una base d’imprenditori, di impresa e di internazionalità che può sostenere un evento come questo di cui siamo molto onorati”.

Per Matteo Pertosa, Angel Holding, azienda che opera nel deep tech in Puglia nel campo dello spazio, ferroviario, pagamenti, mobilità elettrica è un’occasione per ascoltare come si sta muovendo il resto del mondo.

“Questi sono dei momenti in cui è possibile condividere in tavoli importanti quelle che sono le riflessioni dei leader in questo settore, per iniziare un percorso di cambiamento che ci sta venendo addosso e che dobbiamo iniziare ad adottare all’interno di ogni azienda quindi sono spunti di riflessione che condividiamo con una platea più ampia ed è un’opportunità per tutta Confindustria e chi segue le attività di questo settore”.

Da Verona parte la riflessione sul futuro e l’intelligenza artificiale è ormai una realtà. E le regole dovranno essere condivise.–