B7 Summit: le imprese si confrontano con la politica

Roma, 20 mag. (askanews) – Si è svolto a Roma presso l’Auditorium della Tecnica il B7 Summit, l’evento centrale del B7 Italy 2024 ‘Leading the Transitions Together’, organizzato da Confindustria e guidato da Emma Marcegaglia. Un’opportunità unica per far sentire la voce delle imprese ai responsabili politici del G7. Abbiamo parlato con Marco Hannappel, presidente e Amministratore delegato Philip Morris Italia:

“Tra le più importanti attività che sono raccomandate nel documento c’è un’attenzione alla transizione digitale specialmente per quello che riguarda l’intelligenza artificiale e va regolata, pensata, strutturata a livello di dichiarazione di competenze in ambito scolastico, universitario e lavorativo. È importante che il capitale umano resti allineato a quello che il digitale sta facendo onde evitare di avere un uomo macchina in azienda. L’altra parte è la creazione di sostenibilità nella creazione di catene globali sotto pressione in ambito geopolitico, energetico ma anche in ambito di rapporti bilaterali e multilaterali”.

Uno sguardo poi alla transizione energetica ed ai risultati ottenuti da Philip Morris Italia.

“L’impianto di Castellano è nuovo ed ha tanta tecnologia e tra questa tanta tecnologia ambientale. È uno dei parchi industriali più importanti d’Europa, la prima industria certificata per un risparmio di oltre 200 mila metri cubi di acqua. Nei territori, con il nostro partner Coldiretti, operiamo per una riduzione di acqua ed ormai dopo dieci anni di attività congiunta risparmiamo il 40% dell’utilizzo d’acqua. Risparmiamo sull’utilizzo di fitofarmaci, sull’utilizzo di anti-fossili e utilizziamo energia pulita per i forni di essicazione”.

Alla conclusione dei lavori, Marcegaglia consegnerà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la dichiarazione finale con le raccomandazioni che il B7 affida ai leader del G7.