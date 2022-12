Baba Vanga ha predetto un'esplosione nucleare per il 2023? La verità

Baba Vanga era una presunta mistica e chiaroveggente bulgara.

Nel corso della sua vita, secondo numerosi siti e fonti non vincolanti, avrebbe composto centinaia di profezie, tanto da essere definita la “Nostradamus dei Balcani”. Come informa Msn, la donna crebbe in una fattoria e pare aver perso la vista a causa di una tempesta di sabbia. Aveva solo 12 anni all’epoca. Sembra però che dopo tale disgrazia, Dio le diede in cambio il dono della vista. Queste informazioni sono ovviamente da leggere alla stregua di un mito.

Tra le predizioni a lei attribuite ci sarebbe anche quella sull’attacco alle Torri gemelle avvenuto l’11 settembre 2001.

Il 2022 si appresta a chiudersi, con i suoi alti e bassi, dando il cambio al 2023. In queste settimane gira per il web una serie di presunte profezie per il nuovo anno, tra cui una tremenda esplosione nucleare. La profetessa, anche questa volta, sarebbe proprio Baba Vanga. Roba da far accapponare la pelle, se non fosse che la verità è ben diversa: la povera donna, oramai defunta peraltro, non previde mai una cosa simile!

La finta predizione sull’esplosione nucleare

Le predizioni di Baba Vanga sono numerose. Strano però che, nonostante la presunta mistica sia morta nel 1996, ogni anno spuntino sempre nuove profezie a lei attribuite, anzi: più passa il tempo, più sembrano aumentare! Tra le varie dicerie, di cui di genuino c’è davvero poco, vi è anche quella di un non meglio comprensibile cambiamento dell’orbita terreste, che sarebbe da leggere come un’esplosione nucleare.

Le profezie di Baba Vanga non esistono

Le profezie di Baba Vanga non esistono: a mettere una pietra tombale su questo argomento, divenuta oramai una leggenda del web, è il Fatto Quotidiano, che ha ben spiegato come l’anziana signora non ha lasciato nessun testo scritto dopo la sua morte, essendo peraltro semianalfabeta. Mistero risolto (si spera).