Babbo Natale è gay: lo spot delle poste norvegesi celebra l’amore omosessuale ed un cambio epocale di legislazione nel paese

Babbo Natale è gay, almeno in Norvegia ed almeno a scopo celebrativo rispetto all’abolizione di una legge iniqua: lo spot delle poste norvegesi celebra l’amore omosessuale e lo fa per celebrare i 50 anni dalla depenalizzazione delle relazioni omosessuali.

In merito a questa importante ricorrenza sociale nel paese scandinavo arriva arriva il video di Posten che fonda sulla vicenda di un “Santa Claus” che si innamora di un uomo e lo bacia. Nello spot il personaggio simbolo del Natale inizia una storia d’amore con un uomo di nome Harry.

Ma a quella clip bisognava sdare un “battage” mainstream e di grido, che fosse evocativo di un’idea dell’amore che faccia presa sulle persone.

Perciò a partire dal titolo”, “Quando Harry incontrò Babbo Natale”, i riferimenti con una pellicola mito di Hollywood ci sono e sono evidentissimi. Si tratta infatti del chiaro riferimento al film “Quando Harry incontrò Sally”, che da noi in Italia è più conosciuto con l’ermetico “Harry ti presento Sally”.

Via i tabù sessuali e in Norvegia Babbo Natale è gay: lo spot destinato a far discutere