Babbo Natale sposa una Drag Queen, la provocazione a Napoli

Napoli, 20 dic. (askanews) – Una pubblicità che fa discutere e sorridere. A Napoli sono stati affissi dei manifesti con una drag queen vestita da sposa abbracciata a Babbo Natale. Il matrimonio “non convenzionale” è parte della campagna fotografica “Unconventional Xmas”, scattata dal fotografo Luca Cacciapuoti, per sensibilizzare sul tema dell’amore universale. Lo scorso anno Santa Claus baciava un uomo quest’anno sposa una drag spiega Diego Di Flora, già Direttore Artistico del Napoli Pride.

“Unconventional Xmas è una campagna che vuole rappresentare l’amore incondizionato e universale, l’amore di tutti. Babbo Natale quest’anno ha deciso di sposare la Drag Queen perchè è giusto nel 2022 dare la possibilità a tutti di sposare chi vogliamo”.

Non è mancata qualche critica, ma la cittadinanza in generale non sembra contraria all’iniziativa.

“Non ci vedo nulla di strano, credo che ognuno sia libero di fare quello che vuole anche Babbo Natale a Natale se vuole baciare una Drag Queen la può baciare, per me non c’è nessun problema.

“È simpatica questa cosa, la trovo nuova, originale e innovativa e può darsi che aiuti a cambiare le idee di chi è troppo tradizionalista”.

“Secondo me è carina anzi è positiva, siamo nel futuro, il futuro è questo”

Veicolare messaggi sociali d’attualità è l’obiettivo delle campagne di Faber Italia, un’azienda produttrice di macchine da caffè in cialda.