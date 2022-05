Una baby influencer di 8 anni si è collegata in diretta su Instagram, quando un uomo ha chiesto di partecipare e si è mostrato completamente nudo.

Baby influencer in diretta, un uomo si mostra nudo: mamme sotto choc

In Abruzzo, una bambina di 8 anni, baby influencer, attrice e modella, stava facendo una diretta su Instagram, quando uno sconosciuto ha chiesto di partecipare. Quando ha attivato la telecamera, l’uomo si è mostrato completamente nudo. In quel momento erano collegati tanti bambini e tante mamme, compresa la mamma della baby influencer. “La diretta era iniziata da pochi minuti. Io ero entrata con il mio profilo, ma c’erano anche altre mamme e bambini, in tutto eravamo una decina in collegamento.

Mia figlia, che stava accanto a me, ha accettato la richiesta per entrare di un account sconosciuto, pensando che fosse una sua amichetta con il profilo del papà” ha raccontato la donna. Quell’uomo, invece, ha mostrato le sue parti intime. L’episodio è stato segnalato alla Polizia postale e i genitori della piccola vogliono sporgere denuncia.

Le parole della madre

“Io mi sono messa ad urlare a tutti di uscire subito dalla diretta, tant’è che non l’ho neanche salvata, ma ho fatto uno screenshot che adesso daremo come prova alla Polpost, mentre mia figlia ha iniziato a piangere e a chiedermi se aveva sbagliato” ha spiegato la donna, sottolineando di essere dispiaciuta per sua figlia e per gli altri bambini che “dal mondo dei balocchi in cui vivono si sono ritrovati di fronte una realtà che per loro dovrebbe essere sconosciuta, quella dei pedofili“.

La bambina ha 21mila follower, ma la madre ha spiegato che ogni giorno ne blocca almento 30 perché li controlla tutti in modo da tutelare la figlia.