“Baby You Need Me”, il nuovo singolo di Marc feat. Macy Gray

Roma, 4 nov. (askanews) – Esce oggi “Baby You Need Me”, il nuovo singolo di Marc che vede la partecipazione della superstar internazionale Macy Gray.

Marc, artista precedentemente noto con il nome di Mark Cucchelli, mette al servizio di un coriaceo uptempo una passione viscerale, rafforzata dallo studio al Liceo Musicale del Collegio Vescovile Barbarigo di Padova e al Conservatorio A. Buzzolla di Adria. Per Marc il 2022 rappresenta una svolta artistica legata alla scoperta di un’attitudine più contemporanea.

Baby You Need Me è un brano in cui si avverte un cambio di rotta, un pezzo che mette in risalto una divertente vocazione post estiva. “Oggi ho più consapevolezza di me” dichiara Marc. “Un artista durante il suo percorso capisce di cosa ha bisogno, ma più si sviluppa e più coglie le sfumature della propria personalità artistica e oggi ho un’attitudine più legata al pop”.

Una canzone scanzonata, moderna, in cui si riconoscono riferimenti al mondo urban, senza dimenticare qualche nuance retro, grazie a una produzione che strizza l’occhio agli anni ’80 e ’90 ma anche all’onirico universo di The Weeknd.