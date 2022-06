Milano, 13 giu. (askanews) – Michelle Bachelet, Alta commissaria dell’Onu sui diritti umani, non si ricandiderà per un secondo mandato. L’annuncio della politica cilena mette fine e mesi di speculazioni sulle sue intenzioni, accompagnate da diverse critiche dopo il suo viaggio in Cina per il suo atteggiamento considerato troppo accondiscendente sulla violazione dei diritti umani nel Paese.

Bachelet, 70 anni, ricopre l’incarico Onu dal 2018 e finirà il suo mandato ad agosto.