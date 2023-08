Bacio alla calciatrice, presidente Federazione spagnola chiede scusa

Roma, 21 ago. (askanews) – Troppa foga per la gioia della vittoria della nazionale spagnola ai Mondiali di calcio: così sarebbe nato il gesto durante la premiazione che ha visto Luis Rubiales, presidente della federazione spagnola gioco calcio, stampare un bacio sulla bocca alla giocatrice Jenni Hermos, che non ha apprezzato.

“C’è una cosa che mi dispiace, quel che è successo fra una giocatrice e me, con lei ho uno splendido rapporto come con altre. Ho fatto un errore e devo ammetterlo, senza cattive intenzioni in un momento di grande esuberanza. È successo credo in modo molto spontaneo” ha detto Rubiales.

“Se ho offeso qualcuno devo scusarmi, non c’è altro da dire, e poi imparare da questo e capire che quando si è presidenti di una istituzione importante come la federazione bisogna, soprattutto nelle cerimonie e in questo tipo di situazioni, fare più attenzione”.

“Mi dispiace molto perché nel momento di maggior successo nella storia del nostro calcio femminile e in generale uno dei più grandi momenti perché è la seconda volta che vinciamo la Coppa, questa vicenda in un certo modo abbia appannato le celebrazioni”.