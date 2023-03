Bacio tra Ben Affleck e Jennifer Lopez sul red carpet di "Air"

Roma, 28 mar. (askanews) – Bacio sul red carpet per una delle coppie più amate e fotografate di Hollywood, Ben Affleck e Jennifer Lopez. I due hanno sfilato insieme a Matt Damon e al resto del cast alla prima del film “Air” a Los Angeles.

Diretto da Ben Affleck che figura anche tra gli attori insieme a Damon, Jason Bateman, Marlon Wayans, Chris Messina, Chris Tucker e Viola Davis, il film racconta di come il dirigente del marketing Sonny Vaccaro convinse Michael Jordan a collaborare con Nike. Per la speciale occasione il tappeto rosso è stato allestito come se fosse un campo da basket.