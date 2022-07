Durante uno shooting fotografico nei Quartieri Spagnoli di Napoli, due attrici e modelle si sono baciate. Una suora non ha reagito bene alla scena.

Una suora ha reagito male vedendo un bacio tra due attrici e modelle, nei Quartieri Spagnoli di Napoli. Le due stavano posando per uno shooting fotografico, ma sono state travolte dalla reazione sconcertata della suora.

Bacio tra due attrici in strada a Napoli, una suora: “Che fate, è il diavolo”

Una scena davvero ai limiti dell’assurdo, quella che è avvenuta ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Serena de Ferrari e Kyshan Wilson, attrici e modelle, entrambe protagoniste della serie tv “Mare Fuori“, sono diventate protagoniste di una scena che ha del surreale. Erano su un set fotografico, pronte per uno shooting. Qualche scatto prevedeva che si scambiassero un bacio, come hanno fatto. Questo loro gesto ha scatenato la reazione furiosa di una suora che ha assistito alla scena e che è corsa a separarle.

“Che fate? Che fate? È il diavolo! Gesù, Giuseppe, Sant’Anna e Maria!” ha urlato la suora.

La scena surreale ai Quartieri Spagnoli

Roberta Mastalia, make up stylit e autrice di una delle storie Instagram che ha documentato la scena, ha spiegato a Fanpage.it quello che è accaduto. “Eravamo ai Quartieri Spagnoli, in un vicoletto e stavamo facendo uno shooting per una rivista con le due protagoniste di Mare Fuori come modelle.

All’improvviso è arrivata una suora, chiedendoci se fossimo andati a Messa la mattina…” ha raccontato la donna, sottolineando che la suora ha iniziato ad inveire contro il gruppo di lavoro. “Quando le abbiamo risposto di no, che non eravamo andati a Messa, ha iniziato ad incolpare la nostra generazione per il Coronavirus… poi si è resa conto che le modelle stavano posando baciandosi ed è corsa a dividerle” ha aggiunto. “A primo impatto siamo rimasti spiazzati da questo comportamento.

L’abbiamo presa in modo ironico, infatti, come si vede nel video, le modelle ridono. Dopo un po’ però abbiamo chiesto alla suora di andare via perché stava intralciando il nostro lavoro in maniera insistente e piano piano si è allontanata” ha concluso.