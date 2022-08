Badante di anziane e criminale, due colpi in una settimana e 91enne uccisa

Arriva dalla provincia di Salerno la terribile vicenda di un badante di anziane in realtà criminale, due colpi in una settimana e 91enne uccisa

Arriva dalla Campania la vicenda del 41enne badante di anziane e criminale che ha messo a segno due colpi in una settimana e durante uno di essi ha ucciso una 91enne a bastonate. Giuseppe Buono le anziane fingeva di accudirle ma i suoi intenti erano nel altri, e proprio in questi giorni, con l’uomo già in carcere gli è stato notificato un altro atto per un colpo simile.

L’ordinanza del gip contiene le accuse di lesioni personali e rapina aggravata ai danni di un’altra anziana.

Badante di anziane e criminale, i colpi

A Salerno Buono aveva prestato servizio in casa Martino per molto tempo: suo il compito di accudire un uomo anziano costretto a letto che viveva con le sue due sorelle: Maria Grazia, di 91 anni e l’87enne Adele. Gli atti dicono che Giuseppe non lavorava più per loro ma che spesso li passava a trovare per “aiuti smart e veloci”.

Secondo i Carabinieri di Mercato San Severino il 9 luglio Buono rubò loro oltre 3 mila euro in contanti e uccise Maria Grazia. Come andò? Il “badante” chiuse l’anziano nella sua stanza e prese a frugare in casa ma venne scoperto dalle due sorelle.

Con le mani nel sacco: l’omicidio Martino

Allora Buono prese un bastone di ferro, ferì l’87enne e uccise la 91enne, scappando con 3.400 euro.

Dopo pochi giorni era stato arrestato. E il secondo colpo per cui ha ricevuto la notifica? Lo mise in atto pochi giorni prima in danno di una 85enne di Baronissi con le stesse modalità: entrò per rubare, venne scoperto e la vittima si prese una scarica di botte mentre Buono scappava con 26mila euro.