Baetzing: Ratzinger Santo subito? La Chiesa dice di aspettare

Roma, 5 gen. (askanews) – “Nel diritto della Chiesa ci sono delle buone regole le quali dicono che bisogna aspettare cinque anni prima dell’avvio di una canonizzazione. In questo periodo si protegge la quiete, si sta in silenzio, si riflette, si prega e poi queste decisioni scaturiscono, se qualcuno è chiamato alla beatificazione o alla santificazione dalla Chiesa. Non credo sia questo il punto. È stato un atto insolito, non comune, che il popolo di Dio allora radunato alle esequie di Giovanni Paolo II qui a Roma pronunciò, chiamò quel Santo subito, non si può ripetere in questo modo”: così monsignor Georg Baetzing, presidente della Conferenza episcopale tedesca, incontrando la stampa al termine dei funerali di Joseph Ratzinger.