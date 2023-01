Perché le porte dei bagni pubblici non arrivano fino al pavimento? I motivi che hanno spinto gli architetti di tutto il mondo a proprorre questa soluzione sono diversi.

Bagni pubblici: perché le porte non arrivano al pavimento?

Tutti, almeno un paio di volte nella vita, hanno usufruito di un bagno pubblico. Qualcuno, come i camionisti o altri lavoratori che sono costretti a viaggiare per lavoro, li frequenta assiduamente, mentre altri solo in casi di estrema necessità. A qualunque ‘categoria’ apparteniate, avrete notato che le porte dei bagni pubblici non arrivano al pavimento. I motivi che hanno spinto gli architetti di tutto il mondo a fare questa scelta sono diversi.

Bagni pubblici: i motivi per cui le porte non arrivano al pavimento

Innanzitutto, si tratta di una questione di sicurezza. Lo spazio tra la porta e il pavimento consente agli utenti di poter comunicare facilmente in caso di necessità e di fuggire davanti ad un pericolo. Non solo, porte di questo tipo spingono gli avventori a non lasciarsi andare ad atteggiamenti illegali. Secondo motivo importante riguarda l’igiene. Considerando che i bagni pubblici sono frequentati da tantissime persone ogni giorno, lo spazio tra la porta e il pavimento consente agli addetti alle pulizie di procedere con l’igenizzazione in qualunque momento.

Inoltre garantiscono una maggiore ventilazione.

Bagni pubblici e porte che non arrivano al pavimento: non solo sicurezza e igiene

Non solo igiene e sicurezza, nei bagni pubblici le porte non arrivano al pavimento anche per una questione economica. Istallazioni di questo tipo, infatti, costano molto meno rispetto alle toilette domestiche. Come se non bastasse, gli utenti possono facilmente controllare se i bagni sono occupati oppure, se già dentro, possono farsi passare la carta igienica in caso di mancanza.

Dulcis in fundo, porte di questo tipo non garantiscono la massima privacy, per cui gli utenti cercano di fare in fretta e si evitano code.