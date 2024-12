Roma, 31 dic. (askanews) – Fine anno “ghiacciato” per quasi 600 naturisti, 584 per l’esattezza, che si sono tuffati a Cap d’Agde, in Francia, per il tradizionale bagno del 31 dicembre.

Decine di temerari, la maggior parte nudi, altri travestiti da elfi o con abiti natalizi, hanno sfidato le gelide acque che quest’anno non superano i 13 gradi.