Bagno di folla a Trastevere per Il Tre, il rapper nella sua Roma

Milano, 13 giu. (askanews) – Dopo il singolo “Fragili”, presentato al Festival di Sanremo e certificato Platino, Il Tre torna con un nuovo brano “Camminare sulla luna” in uscita il 14 giugno. Il rapper romano si è concesso una bagno di folla a Trastevere dove ha cantato live il brano in anteprima, le immagini di questo flash mob faranno parte del video del singolo, così come quelle del evento gemello a Milano.

Sonorità spensierate e testo malinconico, messaggi positivi e fiducia nella vita nonostante le complicazioni sono le caratteristiche di questo nuovo singolo che è un invito ad andare a contatto con le proprie paure per poi riuscire a camminare sulla luna.