Bagno di folla in Danimarca per Zelensky: la Russia perderà questa guerra

Copenaghen, 21 ago. (askanews) – “I russi perderanno questa guerra”!

Non ha usato mezzi termini il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando a Copenaghen in Danimarca davanti a un autentico bagno di folla che lo acclamava.

“La cosa più importante è quello di cui avete dato prova (aiutandoci): che la vita conta. L’Ucraina conta. L’Europa conta”, ha spiegato Zelensky più volte interrotto da applausi e slogan in suo sostegno dei danesi riuniti nel cortile davanti alla scalinata principale di Christiansborg.

Zelensky è arrivato a Copenaghen per ringraziare personalmente le premier danese Mette Frederiksen dopo l’annuncio dell’invio di 19 caccia F-16 in Ucraina e ha espresso la speranza di poter visitare nuovamente la Danimarca dopo la vittoria.

“Forse potremo sederci insieme da qualche parte e dire ‘evviva’”, ha detto alzando la mano come per un brindisi e usando la parola danese “Skal” che vuol dire “cin cin”.

Lasciando Copenaghen, Zelensky si è recato ad Atene, in Grecia, nuova tappa del suo tour a sorpresa in Europa, per una visita ufficiale e per incontrare la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel oltre ai presidenti e ai capi di governo di Serbia, Montenegro, Moldavia, Macedonia del Nord, Kosovo, Bulgaria, Croazia, Romania e Bosnia.

Prevista una cena, inizialmente organizzata per celebrare il ventesimo anniversario del vertice di Salonicco che ha

annunciato un riavvicinamento tra l’Unione europea (Ue) e i Balcani, con la promessa di una prospettiva europea data a questa

regione.