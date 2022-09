Bagno di folla per Lula alle scuole di samba di Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 26 set. (askanews) – Manca poco alle elezioni brasiliane, in programma domenica 2 ottobre. I due principali contendenti, il presidente in carica Jair Bolsonaro e il suo sfidante Lula (Luiz Inàcio Lula da Silva), già presidente dal 2003 al 2011 si giocano il tutto per tutto. Lo sfidante Lula ha attaccato Bolsonaro definendolo un pazzo capace di bloccare gli autobus per impedire che la gente vada a votare durante una manifestazione alle scuole di Samba di Rio de Janeiro.

Per lui, bagno di folla e festaggiamenti da stadio.