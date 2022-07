Ville de Québec, 28 lug. (askanews) – Bagno di folla per Papa Francesco a Ville de Québec, la capitale della grande provincia francofona del Canada. A migliaia si sono radunati per salutare il Santo padre e ascoltare il suo messaggio: tantissimi i nativi americani, gli “indiani” canadesi a cui il Papa ha chiesto scusa per le persecuzioni attuate nei secoli passati attraverso il sistema delle suole cattoliche, ma anche canadesi di origine europea e immigrati più recenti dall’Africa e dal Sudamerica.