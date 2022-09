Roma, 16 set. (askanews) – Bagno di folla per il re Carlo III e la regina consorte Camilla a Cardiff, in Galles, dopo aver partecipato a una preghiera per la regina Elisabetta II nella cattedrale di Llandaff, a poco più di una settimana dalla sua morte a 96 anni.

Quella in Galles è l’ultima delle visite del re nel Regno Unito

in vista dei funerali di Stato del 19 settembre.