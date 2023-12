Roma, 9 dic. (askanews) – Gli amanti del freddo si fanno un bagno in un lago ghiacciato nella città siberiana di Novosibirsk, in Russia, mentre la temperatura esterna raggiunge meno 35 gradi. “Fare il bagno a meno 35 gradi non permette alcun errore di abbigliamento. Se a meno 10 ci si può svestire con calma, a meno 35 bisogna fare tutto molto velocemente, devi avere tutti gli abiti pronti”, ha spiegato ad Afp uno dei partecipanti.