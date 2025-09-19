Bagram: Trump chiede un ritorno delle truppe americane in Afghanistan

La questione della presenza militare americana in Afghanistan torna a far discutere. Il presidente Trump ha recentemente ribadito l’importanza di riprendere il controllo della base aerea di Bagram, una struttura che ha giocato un ruolo cruciale durante la lunga occupazione statunitense. Tuttavia, le autorità afghane, rappresentate da un funzionario del Ministero degli Esteri, hanno dichiarato che non è previsto alcun ritorno delle forze armate statunitensi nel Paese.

La posizione di Trump sulla base di Bagram

Durante un recente intervento, Trump ha sottolineato l’importanza strategica della base aerea di Bagram, situata a nord di Kabul. Secondo il presidente, la sua posizione è particolarmente rilevante a causa della vicinanza alla Cina, in quanto il sito si trova a sole un’ora di distanza dai luoghi di produzione di missili nucleari cinesi. “Stiamo cercando di riprenderla,” ha affermato Trump, lamentandosi di aver consegnato la base ai talebani senza condizioni.

Le dichiarazioni dei talebani

In risposta, i rappresentanti talebani hanno respinto le richieste statunitensi. Zakir Jalal, un funzionario del Ministero degli Esteri talebano, ha postato sui social media che il dialogo tra Afghanistan e Stati Uniti deve avvenire senza alcuna presenza militare americana. Questo approccio riflette un desiderio di costruire relazioni politiche ed economiche basate su rispetto reciproco e interessi condivisi.

Il passato della base di Bagram

La base di Bagram è stata al centro delle operazioni militari statunitensi per oltre due decenni e ha ospitato una prigione nota per le sue condizioni disumane. Migliaia di persone sono state detenute senza accuse formali, spesso subendo abusi e torture. Con il ritiro delle forze americane e il crollo del governo afghano nel 2021, i talebani hanno riconquistato il controllo della struttura.

Le conseguenze della chiusura della base

Trump ha espresso rammarico per la chiusura della base, sostenendo che mantenere una piccola presenza militare avrebbe potuto essere vantaggioso non solo per la sicurezza americana, ma anche come punto strategico per le operazioni nel continente asiatico. Le recenti dichiarazioni del presidente sono arrivate in un contesto in cui i diplomatici statunitensi hanno iniziato a dialogare con i talebani per la prima volta da quando hanno preso il potere.

Le implicazioni per le relazioni USA-Afghanistan

Le conversazioni tra funzionari americani e talebani suggeriscono un tentativo di stabilire un canale di comunicazione che possa portare a relazioni più stabili. Adam Boehler, inviato speciale per le questioni degli ostaggi, insieme a Zalmay Khalilzad, ex inviato statunitense, ha recentemente incontrato il ministro degli Esteri afghano Amir Khan Muttaqi a Kabul. Durante questi incontri, i temi principali hanno riguardato il destino dei cittadini americani detenuti in Afghanistan.

Nonostante queste interazioni, gli Stati Uniti non riconoscono ufficialmente il governo talebano e la questione della base di Bagram rimane un punto di tensione. Gli esperti avvertono che le alleanze strategiche e le risorse minerarie dell’Afghanistan potrebbero influenzare ulteriormente le dinamiche di questa relazione.