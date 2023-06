Gli squali potrebbero essere l’inquietante risposta per la scomparsa di Cameron Robbins (18 anni), giovane promessa del baseball residente in Louisiana (USA). Il ragazzo è scomparso dopo essersi buttato da una nave da crociera dove si trovava per feteggiare il diploma di scuola superiore. Si ipotizza infatti la presenza di uno squalo nelle vicinanze. L’episodio è accaduto nei pressi dell’isola di Athol (Bahamas). Una bravata che potrebbe essere costata cara a Cameron. Nonostante i suoi compagni gli avessero gettato il salvagente, il 18enne si è allontanato sempre di più fino a scomparire. Un filmato disponibile anche sul web mostra come gli amici di Cameron tentino di salvarlo con il salvagente gridandogli “Aggrappati”.

Si butta dalla nave durante la festa per il diploma: che fine ha fatto Cameron?

Nel video si nota Cameron che sembra fissare qualcosa che lo spinge a nuotare nella direzione opposta al salvagente gettatogli dai compagni di scuola. Guardando più volte il filmato, molti hanno dichiarato di aver notato la presenza di uno squalo.

La tesi della Royal Bahamas Defence Force

Anche la Royal Bahamas Defence Force (RBDF) ipotizza che Cameron Robbins si sia accorto della presenza di uno squalo a poca distanza da lui, confermando come l’area in cui il ragazzo è caduto sia infestata da tali pesci. Come informa Rainews, le ricerche del 18enne sono state interrotte.