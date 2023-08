Baidu lancia Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGPT

Milano, 31 ago. (askanews) – Baidu ha lanciato pubblicamente Ernie Bot, la risposta cinese a ChatGPT, unico strumento di intelligenza artificiale disponibile per il mercato interno nell’immediato.

Oltre a Ernie Bot, Baidu si appresta a lanciare una serie di nuove applicazioni nate dall’intelligenza artificiale che permetteranno agli utenti di sperimentare pienamente le quattro capacità fondamentali dell’intelligenza artificiale generativa: la comprensione, la produzione, la ragione e la memoria, oltre alla compagnia.

Una corsa all’Ai lanciata dalla start-up californiana OpenAI nel nel novembre 2022 con ChatGPT, un sistema conversazionale (“chatbot”) in grado di formulare risposte dettagliate in pochi secondi su un’infinita gamma di argomenti.

ChatGPT è seguita con passione in Cina, dove l’interfaccia è però bloccato.

La cinese Baidu è stata la prima nel suo Paese ad annunciare di essere al lavoro su un equivalente locale di ChatGPT, presentato a marzo. Ma la sua versione beta inizialmente era disponibile solo in modo limitato, in mandarino e in alcuni dialetti cinesi. Anche il campione di Internet e dei videogiochi Tencent e il pioniere dell’e-commerce Alibaba hanno annunciato che stanno lavorando su tecnologie simili.