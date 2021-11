Bakhar Nabieva: la bodybuilder dal fisico d’acciaio ma col viso d’angelo

Corpo di ferro e viso angelico: queste le caratteristiche di Bakhar Nabieva, la 24enne ucraina che sta spopolando sui social

Il suo nome è Bakhar Nabieva, anche se tutti la chiamano “demon” ovverosia “demonio”. Nonostante il suo viso d’angelo, la 24enne ucraina, nota anche come “miss sedere d’acciaio” ha iniziato a far palestra per cambiare il suo corpo. Da ragazzina era infatti giudicata troppo esile e non si sentiva bene con sé stessa.

Bakhar Nabieva: la forza della costanza

Così Bakhar Nabieva si è messa di buonissima lena per cambiare il suo aspetto, trasformando letteralmente il suo fisico in qualcosa di incredibile. Anche il suo nuovo aspetto, tuttavia, le ha creato qualche problema.

Non tutti credono infatti che quelle forme pazzesche siano tutte frutto della sua fatica. In tanti la accusano di aver fatto uso e abuso della chirurgia estetica, nonostante lei neghi con insistenza sottolineando i duri sforzi.

Con delle grandi lenti a contatto scure che la fanno sembrare una vera bambola, Bakhar mostra con orgoglio il risultato dei suoi sforzi sui social. “Quando iniziai ad andare in palestra non avevo idea di quale obiettivo volessi raggiungere.

Ho semplicemente iniziato a fare esercizio”, ha spiegato la giovane, che oggi conta oltre 2 milioni di follower su Instagram, dove spesso pubblica i video dei suoi allenamenti.