Bakhmut, le forze cecene pronte a sostituire la Wagner

In Ucraina, la guerra è giunta al giorno 437. Secondo la Russia, sarebbe imminente una controffensiva da parte da Kiev, visti anche gli annunci di coprifuoco, chiusure ed evacuazioni nella aree vicine al fronte.

Intanto, la compagnia Wagner ha reso noto di volersi ritirare da Bakhmut entro il 10 maggio 2023 a causa della carenza nella fornitura di munizioni da parte dei vertici militari.

La Wagner sarà sostituita a Bakhmut dalle forze speciali cecene

Il posto che sarà lasciato dalla Wagner a Bakhmut dovrebbe essere occupato dalle forze speciali cecene, come annunciato dal loro leader, Ramzan Kadyrov. “I nostri combattenti sono pronti a occupare la città”, ha dichiarato Kadyrov.

Il trasferimento delle posizioni sarà iniziato immediatamente

“Sto già contattando i suoi rappresentanti per iniziare immediatamente il trasferimento delle posizioni, in modo che il 10 maggio alle 00.00, esattamente nel momento in cui, secondo i nostri calcoli, esauriremo completamente il nostro potenziale di combattimento, i nostri compagni prenderanno il nostro posto e continueranno l’assalto al villaggio di Bakhmut“, ha reso noto anche il leader della Wagner, Yevgeny Prigozhin.

Leggi anche: Parapiglia al vertice del Mar Nero in Turchia fra i rappresentanti russo ed ucraino

Leggi anche: Guerra in Ucraina, Mosca denuncia: “Attaccata una raffineria di Rostov”