Balcani: Draghi, 'vertice per punto su allargamento Ue, processo continui'

Roma, 6 ott. (Adnkronos) – "E' stato il primo incontro in persona dopo la pandemia ed è stato molto gradito". Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa al vertice Ue-Balcani Occidentali. "E' stato un incontro dedicato a fare il punto sul processo d'entrata di queti paesi nell'Ue e più in generale sull'allargamento".

"Da quasi tutti è stata espressa la necessità che questo processo continui e anzi acquisti maggior slancio e quindi la Commissione è impegnata su questo fronte a fornire un documento che dovrebbe fare il punto sullo stato del processo di entrata di questi paesi in Ue e i vari stadi a cui si è arrivati".