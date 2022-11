Baldigri (OriGin Italia): "Dati incoraggianti ma servono risposte da riforma europea"

Roma, 22 nov. (Adnkronos) - "I dati in crescita del nuovo Rapporto Ismea-Qualivita 2022 aiutano ancora una volta a consolidare il sistema dei prodotti di qualità Dop Igp italiano in un contesto di profondi cambiamenti". Lo ha dichiarato il presidente di oriGin Italia, Cesare Baldrig...

(Adnkronos) – "I dati in crescita del nuovo Rapporto Ismea-Qualivita 2022 aiutano ancora una volta a consolidare il sistema dei prodotti di qualità Dop Igp italiano in un contesto di profondi cambiamenti". Lo ha dichiarato il presidente di oriGin Italia, Cesare Baldrighi, in occasione della presentazione del Rapporto Ismea-Qualivita. "Segnato dalle emergenze legate ai costi dell’energia, delle materie prime e delle condizioni climatiche, il settore è in cerca di risposte importanti dalla Riforma europea sulle Indicazioni Geografiche, per impostare una visione di sviluppo sostenibile nel lungo periodo e migliorare gli aspetti amministrativi ministeriali dei processi regolatori.

Sono necessarie regole e risorse – ha sottolinea Baldrighi – alla pari di tutti gli altri settori, ma soprattutto di risposte concrete in tempi rapidi. Per affrontare un momento così particolare per chi vuole fare qualità, con produzioni certificate sulla base di standard elevati, e deve confrontarsi con il forte aumento dei costi di numerosi fattori produttivi".