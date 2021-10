Bali, terremoto di magnitudo 4.8: si segnalano vittime e alcuni feriti

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata registrata a Bali, in Indonesia. Il sisma ha causato almeno tre vittime e sette feriti.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 ha fatto improvvisamente tremare la terra presso l’isola di Bali, in Indonesia, nella mattinata di sabato 16 ottobre. Il sisma si è verificato a 8 chilometri a nordovest di Karangasem e ha provocato almeno tre vittime e sette persone ferite.

Bali, terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro a 8 km da Karangasem

Nella notte tra venerdì 15 ottobre e sabato 16 ottobre, alle 04:18 ora locale, è stata rilevata una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 presso l’isola di Bali, in Indonesia. Il terremoto ha avuto epicentro a 8 chilometri a nord ovest di Karangasem mentre l’ipocentro del fenomeno sismico ha avuto una profondità corrispondente a circa 10 chilometri, in considerazione delle infrmazioni diramate dall’Agenzia geologica nazionale dell’Indonesia.

A questo proposito, è stato sottolineato che i terremoti poco profondi sono avvertiti in modo più forte di quelli più profondi in quanto più vicini alla superficie.

Bali, terremoto di magnitudo 4.8 durato 5 secondi: registrate scosse di assestamento

La scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stata segnalata dalla Protezione Civile che ha sede nel Paese.

Secondo quanto riferito dall’Istituto geologico degli Stati Uniti d’America (Usgs), che ha individuato l’epicentro del sisma a 62 chilometri a nord est della città portuale di Singaraja, oltre al terremoto di magnitudo 4.8, è stata registrata anche una scossa di assestamento di magnitudo 4.3.

In merito all’evento, si è espresso il portavoce dell’Agenzia per i Disastri Naturali, Abdul Mihari, che ha dichiarato: “Il terremoto è stato molto forte ed è durato circa cinque secondi. La gente è stata assalita dal panico ed è scappata dalle loro case”.

#PrayForBali

Innalilahi Wa Innailaihi Raji’un

Gempa berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Bali pada Sabtu (16/10) pukul 03.18 WIB atau 04.18 Wita.Lokasi pusat gempa berada di Kabupaten Karangasem dan Kabupaten Bangli.

Bali, terremoto di magnitudo 4.8 causa 3 morti e 7 feriti

Il terremoto avvenuto a Bali ha provocato alcuni crolli significativi che hanno causato la morte di almeno 3 personementre è stata registrata la presenza di 7 feriti, rapidamente soccorsi e indirizzati verso apposite strutture ospedaliere.

Per quanto riguarda le vittime, due persone hanno perso la vita in una frana che ha distrutto un’abitazione situata a Banglmentre un’altra persona è morta a Karangasem. Le autorità hanno riferito che, al momento, il numero delle vittime non dovrebbe aumentare con il trascorrere delle ore.

Il fenomeno sismico si è verificato in concomitanza con la recente riapertura dell’isola di Bali al turismo internazionale, bloccato dall’esplosione della pandemia da coronavirus.