Le due primedonne si sono incontrate nella puntata del 15 ottobre, ecco cos'è successo

I telespettatori ricorderanno molto bene che la scorsa settimana, in occasione della prima puntata di Ballando con le stelle 2022, era esploso un vero e proprio “Iva Zanicchi-gate”.

La cantante, anche conosciuta come l’Aquila di Ligonchio, aveva infatti offeso a microfoni aperti Selvaggia Lucarelli, giudice della trasmissione, rea di avere assegnato a lei al compagno ballerino Samuel Peron un voto troppo basso.

Iva Zanicchi aveva pronunciato un’offesa molto grave, ripetuta tra l’altro due volte all’orecchio di Peron, scatenando un polverone sui social e portando la Lucarelli a scagliarsi contro di lei con una delle sue ormai note invettive.

La giornalista aveva ripreso il video del triste siparietto via social, chiedendo scuse pubbliche da parte della Zanicchi, che poi erano effettivamente arrivate, sia di persona sia via social. Ebbene ieri sera, dopo una settimana dove Iva Zanicchi è stata ospite di numerosi programmi tv per spiegare quello che era accaduto, le due si sono finalmente ritrovate in diretta.

Come sarà andata?

Iva Zanicchi ritrova Selvaggia Lucarelli a Ballando dopo averla insultata

La performance sul palco della Zanicchi è stata appena sufficiente, tanto che la Lucarelli le ha assegnato (senza farle sconti per l’età) un misero uno.

La questione dell’insulto sembra in ogni caso essere archiviata e la stessa Iva Zanicchi, nononostante non abbia gradito il voto, si è messa addosso una maschera e ha fatto finta di niente, sottolineando le sue intenzioni di voler migliorare anche grazie ai giudizi della giuria.

Non è in ogni caso mancato un altro momento di tensione in studio. Tutta colpa di Carolyn Smith, che ha in qualche modo sminuito quanto successo la scorsa settimana, sottolineando che anche il marito che è veneto “ogni due-tre parole dice delle parolacce”. Questa frase ha fatto imbestialire la Lucarelli, che l’ha interpretata come un modo per minimizzare il grave insulto ricevuto sette giorni prima.

Vedremo, per il resto, se Iva Zanicchi continuerà a mantenere anche per le prossime settimane l’aplomb dimostrato ieri sera.