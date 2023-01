Ballando, affaire Lucarelli e Costamagna: un video dà ragione a Selvaggia

L’affaire tra Selvaggia Lucarelli e Luisella Costamagna a Ballando con le Stelle continua a far discutere.

Nelle ultime ore è spuntato un video che dà ragione alla giurata dello show danzante.

Ballando: l’affaire Lucarelli e Costamagna

Senza ombra di dubbio, l’ultima edizione di Ballando con le Stelle è stata quella che ha scatenato maggiori discussioni. Parecchie polemiche, neanche a dirlo, hanno riguardato Selvaggia Lucarelli, che ha battibeccato sia con i colleghi che con i concorrenti. In una recente intervista al Corriere della Sera, la giurata si è lamentata delle reazioni non troppo naturali del pubblico in studio.

Ha dichiarato:

“A Ballando ci sono sempre state idee diverse, anche fazioni, a tratti. Quest’anno dalla giuria, da chi era seduto ai tavoli di fronte, dalla gente in sala guidata dallo scalda pubblico (che è a sua volta ‘scaldato’ da qualcuno), sembrava che tutti dovessero zittirmi, insultarmi, mortificarmi. Direttamente e indirettamente tramite Lorenzo. Sono riusciti nel difficile risultato di farmi voler bene dal pubblico. Se mi aspettavo un supporto, una tutela da parte di Milly Carlucci? Non me lo aspettavo a dire la verità. Io lavoro in questo programma da anni e ho compreso che mi considerano un utile errore nella matrice. Non sono considerata un membro del cast che va protetto. E questo a dire la verità mi dispiace perché io invece ho sempre preso le parti del programma. Mi spendo tanto e non ho mai paura di inimicarmi il pubblico”.

La versione di Luisella Costamagna

Luisella Costamagna, ospite di Oggi è un altro giorno, ha fornito una versione diversa rispetto a quella della Lucarelli. Incalzata da Serena Bortone, la vincitrice di Ballando ha dichiarato:

“Il pubblico è una presenza ed è come fosse un altro giurato. E ne va tenuto conto nei suoi buu e nei suoi applausi. Ed erano reali sia i buu che gli applausi per la Lucarelli”.

Spunta un video che dà ragione alla Lucarelli

L’affaire Lucarelli – Costamagna ha attirato l’attenzione del pubblico e un utente ha pubblicato un video su Twitter che dà ragione a Selvaggia. Si tratta di un filmato che riprende lo studio di Ballando durante le dirette, con lo scalda pubblico che suggerisce appalusi, ‘buu’ e quant’altro. A didascalia, si legge: “I video li ho girati io in studio e ho cercato di prendere un video a puntata per testimoniare che la situazione durante quest’edizione è stata sempre questa“.