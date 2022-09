Ballando con le stelle 2022: Milly Carlucci annuncia il cast ufficiale

Milly Carlucci ha parlato di Enrico Montesano: 'Faccio spettacolo, il resto lo lascio fuori la porta'.

Milly Carlucci ha svelato sulle pagine di Di Più TV il cast ufficiale di Ballando con le stelle 2022. Al talent show in onda su Rai1 prenderanno parte i seguenti nomi: Iva Zanicchi, Dario Cassini, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Paola Barale, Marta Flavi, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini, Rosanna Banfi, Alex Di Giorgio, Ema Stockholma, Alessandro Egger e Lorenzo Biagiarelli.

Milly Carlucci non si è tirata indietro rispondendo a tutte le domande generatesi in questi ultimi tempi riguardo ad alcune scelte per la nuova edizione di Ballando con le stelle. Sulla presenza di Montesano la conduttrice ha spiegato di fare spettacolo e che il resto preferisce lasciarlo fuori la porta. Ha parlato anche di Alex Di Giorgio e di Selvaggia Lucarelli che dovrà giudicare il compagno Lorenzo.

Milly Carlucci su Montesano: ‘Una pietra miliare’

Sulla partecipazione di Enrico Montesano a Ballando con le stelle, Milly Carlucci ha dichiarato: “Mi occupo di fare spettacolo, il resto lo lascio fuori dalla porta … Sono una grande ammiratrice di Enrico Montesano, per me è una pietra miliare della cultura italiana”.

Alex Di Giorgio dovrebbe danzare con un ballerino maschio

Alex Di Giorgio dovrebbe danzare con un ballerino maschio. Milly Carlucci ha spiegato che questa è stata una richiesta da parte di Alex e “noi l’abbiamo accolta”.

La conduttrice di Ballando con le stelle ha parlato anche di Selvaggia Lucarelli, assicurando che sarà imparziale anche nei confronti del suo compagno, Lorenzo Biagiarelli.