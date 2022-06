Ballando con le Stelle 2022, Valeria Marini concorrente: l’indiscrezione

Ballando con le Stelle 2022, Valeria Marini concorrente: la showgirl pronta a debuttare nel programma di Milly Carlucci.

Al debutto di Ballando con le Stelle 2022 mancano ancora alcuni mesi, ma Milly Carlucci è già al lavoro per creare un cast strepitoso. Stando ad un’indiscrezione delle ultime ore, tra i ballerini dovrebbe esserci anche Valeria Marini.

Ballando con le Stelle 2022: Valeria Marini concorrente?

Ballando con le Stelle 2022 aprirà i battenti il prossimo ottobre, ma la macchina organizzativa è già all’opera da un po’. Secondo un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi, Milly Carlucci avrebbe arruolato come concorrente la showgirl Valeria Marini. Quest’ultima, sempre stando a quanto sostiene la rivista, avrebbe fatto anche un provino per Tale e Quale Show, ma sarebbe stata scartata.

Valeria Marini ha già lavorato con Milly Carlucci

In passato, la Marini ha già lavorato con Milly Carlucci, motivo che spinge a prendere per buona l’indiscrezione lanciata da Oggi. Nel 2014, Valeria è stata ballerina per una notte di Ballando con le Stelle, mentre nel 2015 ha vestito i panni di concorrente di Notti sul ghiaccio. Infine, nel 2018, è tornata nello show danzante di Rai1 per fare una sorpresa all’amico Giovanni Ciacci.

Valeria a Ballando 2022: trattative a buon punto

Secondo il settimanale Oggi, le trattative tra Valeria e Ballando con le Stelle 2022 sarebbero “a buon punto“. Per il momento, è bene sottolinearlo, non ci sono conferme in merito né da parte della Marini e nemmeno dalla Carlucci. Ad oggi, l’unica concorrente confermata è Iva Zanicchi.