Antonio Caprarica è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2023. Il giornalista, che partecipa ad un talent per la prima volta in tutta la sua vita, ha ammesso che la moglie era molto contraria a questa avventura televisiva.

Ballando con le Stelle 2023: Caprarica concorrente

Nel corso di un’intervista al Corriere, Antonio Caprarica ha parlato della sua avventura a Ballando con le Stelle 2023. A partire dal 21 ottobre, in prima serata su Rai1, il giornalista darà il via ad un’esperienza mai fatta prima. Con 72 candeline sul groppone, scenderà in campo per mettersi alla prova, anche se sua moglie non era affatto d’accordo.

Caprarica: la confessione sulla moglie

Caprarica ha ammesso che sua moglie Iolanta Miroshnikova non voleva che lui partecipasse a Ballando con le Stelle 2023:

“All’inizio era fortemente contraria, ha paura che io mi possa fare male, che mi rompa qualcosa”.

Alla fine della fiera, Iolanta gli ha dato il suo benestare, soprattutto perché ha compreso fino in fondo le motivazioni del marito. Antonio, infatti, ha abbandonato lo sport da qualche anno e, per sua stessa ammissione, non corre e cammina poco. Caprarica ha dichiarato:

“Questa è anche una sfida con me stesso per cercare di rimettermi in forma. (…) Non sono mai stato un grande ballerino, è un modo per dimostrare che dopo tutto non sono proprio da buttare via”.

Caprarica: quanti soldi prende per Ballando con le Stelle 2023?

Da un punto di vista economico, Caprarica ci ha tenuto a sottolineare che non ha accettato Ballando con le Stelle 2023 per soldi. Ha dichiarato: