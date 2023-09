Carlotta Mantovan è ufficialmente una concorrente di Ballando con le Stelle 2023. L’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha accettato l’invito di Milly Carlucci ed è pronta per mettersi in gioco.

Ballando con le Stelle 2023: Carlotta Mantovan è una concorrente

Dopo giorni e giorni di chiacchiericcio, abbiamo una conferma: Carlotta Mantovan è ufficialmente concorrente di Ballando con le Stelle 2023. Nella giornata di venerdì 8 settembre, Milly Carlucci ha annunciato che l’ex moglie di Fabrizio Frizzi ha finalmente accettato il suo invito per prendere parte allo show danzante di Rai1.

L’annuncio di Milly Carlucci

Tramite i suoi canali social, Milly ha annunciato:

“È Carlotta Mantovan la quinta concorrente ufficiale di Ballando con le Stelle 2023. Anche a cavallo si può imparare a tenere il ritmo, ognuno ha il suo metodo!”.

Carlotta, che qualche tempo fa ha preso parte allo show di Rai1 come ballerina per una notte, ha deciso di mettersi in gioco.

Ballando con le Stelle 2023: i concorrenti ufficiali

Al momento, i concorrenti ufficiali di Ballando con le Stelle 2023 sono: Ricky Tognazzi, Rosanna Lambertucci, Simona Ventura e Giovanni Terzi. A questa piccola squadra si aggiunge Carlotta, mentre quelli incerti sono: Teo Mammuccari, Antonio Caprarica, Bobby Solo, Bruno Barbieri, Paola Perego e Francesca Alotta.