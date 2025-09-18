Ballando con le Stelle 2023: Scopri la Nuova Edizione di Milly Carlucci!

Preparati per il tanto atteso ritorno di "Ballando con le Stelle"! Milly Carlucci svela in esclusiva i segreti e le novità della nuova edizione, ricca di sorprese entusiasmanti. Scopri cosa aspettarti e lasciati coinvolgere da un'esperienza indimenticabile nel mondo della danza!

AGGIORNAMENTO ORE 10:00 – Tra pochi giorni, il celebre programma di danza Ballando con le Stelle tornerà su Rai Uno con la ventesima edizione. La conduttrice Milly Carlucci ha recentemente condiviso dettagli affascinanti riguardo al format e alla sua visione per il futuro del programma. Questo appuntamento annuale non rappresenta solo un concorso di ballo, ma un vero e proprio viaggio attraverso le emozioni e le storie dei protagonisti.

Un’amicizia che si evolve: Milly Carlucci e Barbara d’Urso

Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi, Milly Carlucci ha espresso entusiasmo per la sua collaborazione con Barbara d’Urso. Questo legame professionale affonda le radici in un episodio significativo, quando Milly invitò Barbara a partecipare come ballerina per una notte. Da quell’incontro è emerso un rapporto che ha visto Barbara diventare una concorrente nel programma di Milly. Carlucci ha definito Barbara una grande professionista, capace di gestire ogni aspetto dei suoi progetti con notevole abilità.

Il ruolo di Barbara nel programma

Secondo Milly, Barbara dovrà adattarsi a un nuovo contesto, dove un maestro la guiderà durante le sue performance. “Non è lei l’ammiraglio,” ha dichiarato Milly, “ma diventa una punta di diamante come concorrente.” Questo cambiamento di ruolo rappresenta una sfida interessante per Barbara, che dovrà imparare a lasciare andare il controllo e abbandonarsi all’arte della danza.

La questione dei contratti e i rapporti con Mediaset

Un tema caldo emerso riguarda la posizione di Barbara d’Urso rispetto a Mediaset. Milly ha chiarito che Barbara non ha un contratto attivo con il suo ex network, il che rende questa collaborazione del tutto legittima. “Non abbiamo fatto uno sgarbo a nessuno,” ha affermato, sottolineando che in passato diversi volti della Rai hanno partecipato come ospiti in programmi concorrenti senza suscitare polemiche.

Le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha recentemente affermato, in un’intervista, che non sussistono tensioni tra Mediaset e Barbara D’Urso. “È stata una scelta televisiva normale”, ha dichiarato, esprimendo il proprio sostegno alla conduttrice. Questo chiarimento ha avuto l’effetto di ridurre le speculazioni e di mettere in evidenza la professionalità di Barbara D’Urso.

Il cachet di Barbara d’Urso e il budget di Rai

Recentemente è emersa una notizia riguardante il presunto cachet di Barbara d’Urso, stimato tra i 50.000 e i 70.000 euro a puntata. Tuttavia, Milly Carlucci ha categoricamente smentito questa voce, affermando che la Rai adotta un sistema di compensi ben definito e che non ci sono eccezioni per il programma. “Il nostro budget è sempre lo stesso”, ha dichiarato, esprimendo profondo rispetto per la collega Barbara come professionista. “Siamo due donne che si sostengono a vicenda”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della solidarietà femminile.

Conclusione: un nuovo inizio per Ballando con le Stelle

La ventesima edizione di Ballando con le Stelle si presenta come un’opportunità per rinnovare l’interesse del pubblico. L’ingresso di Barbara d’Urso nel cast rappresenta un elemento di novità che potrebbe attrarre spettatori sempre più numerosi. Con la direzione di Milly Carlucci, esperta e appassionata, il programma si prepara a rivelare storie inedite e a mettere in luce i talenti della danza. Si attende ora il debutto per scoprire l’evoluzione di questa edizione particolare.