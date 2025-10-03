Ballando con le Stelle 2025: Ascolti, Reazioni del Pubblico e Trend di Successo

Il debutto di Ballando con le stelle 2025 ha avuto luogo sabato scorso, ma il risultato in termini di ascolti ha visto prevalere il programma di Maria De Filippi, Tu sì que vales. La presenza di Barbara d’Urso come concorrente ha suscitato grande attesa e, durante la sua esibizione, gli ascolti hanno registrato un picco.

Tuttavia, questo non è stato sufficiente a superare il programma rivale. Milly Carlucci, conduttrice del talent show di Rai Uno, ha dichiarato che il suo programma ha raggiunto quasi 3 milioni di telespettatori, pari al 23% di share, mentre il programma di De Filippi ha sorpassato i 4 milioni, conquistando un 28.5%.

Milly Carlucci ha condiviso le sue impressioni su questi risultati, affermando di non essere affatto delusa. Anzi, ha sottolineato che il debutto di quest’anno è stato il migliore degli ultimi dieci, escluso quello della scorsa stagione, che era stato eccezionale. Secondo la Carlucci, c’è troppa isteria attorno ai dati di ascolto, facendo notare che un punto in più o in meno non dovrebbe influenzare le valutazioni.

Un programma amato dal pubblico

La conduttrice ha messo in evidenza l’affetto che il pubblico nutre per il suo show, evidenziando un incremento del 40% nelle interazioni sui social media rispetto alla scorsa edizione. Questo dato testimonia l’interesse e la passione dei fan, che continuano a seguire con entusiasmo le esibizioni dei concorrenti. Tuttavia, la Rai ha deciso di inserire Stefano De Martino in un altro programma, Affari tuoi, per confrontarsi con Gerry Scotti, una scelta che Milly considera legittima per una strategia aziendale.

Dopo la prima puntata, si sono accese polemiche riguardanti alcuni commenti ritenuti sessisti dalla giuria, in particolare nei confronti di Marcella Bella. Milly Carlucci ha risposto a tali accuse definendole ridicole e ha spiegato che si è trattato solo di una battuta infelice. La conduttrice ha inoltre avuto parole di elogio per il ritorno di Barbara d’Urso, evidenziando come, nonostante le differenze caratteriali, condividano la stessa passione per il lavoro. Ha trovato la D’Urso straordinaria nella prima puntata e ha espresso il desiderio di collaborare in futuro, sottolineando la sua importanza nel panorama televisivo.

Il ritorno di Belen Rodriguez

Un altro volto noto di Mediaset, Belen Rodriguez, farà il suo ingresso nella seconda puntata del talent come ballerina per una notte. Milly ha rivelato di aver lavorato a lungo per portare Belen nel suo show e ha espresso la sua fiducia nel fatto che l’argentina darà spettacolo, affiancata dal ballerino Yuri Orlando, uno dei protagonisti di Sognando ballando.

Il ruolo dell’inviato e le scelte di cast

Tra gli argomenti trattati nell’intervista, c’è anche quello dell’inviato, attualmente interpretato da Massimiliano Rosolino. Inizialmente si era pensato a Federica Pellegrini per questo ruolo, ma la sua collaborazione è sfumata. Molti spettatori si chiedono se la presenza dell’ex fidanzato di Federica, Filippo Magnini, abbia influenzato questa decisione. Milly ha chiarito che la scelta di Massimiliano è stata motivata da una serie di considerazioni pratiche, sottolineando il suo legame con il programma e l’amore che rappresenta, visto che ha conosciuto Natalia Titova proprio durante il programma nel 2006.

Milly Carlucci ha espresso il desiderio di lavorare nuovamente con Federica Pellegrini in altre occasioni, ribadendo l’importanza di una collaborazione che possa unire le diverse professionalità del panorama televisivo.