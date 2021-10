Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew hanno riscontrato le prime difficoltà durante la prima puntata di Ballando con le Stelle.

Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew hanno riscontrato le prime difficoltà durante la prima puntata di Ballando con le Stelle. La maestra si è infortunata al metatarso, ma il cantante non vuole abbandonarla.

Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew: le prime difficoltà

Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew si sono esibiti a Ballando con le Stelle come sesta coppia durante la prima puntata. Oxana si è infortunata al metatarso, ma il cantante ha dichiarato di non volerla abbandonare. La donna ha ringraziato commossa il suo allievo e ha deciso di scendere il pista con il tutore. Si sono esibiti in un tango sulle note di “Nel Sole”. Carolyn Smith ha sottolineato l’unione di una delle più grandi voci e una delle più grandi ballerine, mentre Fabio Canino ha sottolineato che il cantante si è mostrato molto sicuro di sè.

“La cosa che si è mossa di più è il panama” ha commentato Selvaggia Lucarelli. “Lui è diverso dagli altri concorrenti, è come se venisse il presidente della Repubblica, la bandiera italiana. Sono molto emozionato, veramente” ha spiegato Guillermo Mariotto. La coppia ha ottenuto 24 punti.

Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew: l’infortunio

L’avventura di Al Bano Carrisi e Oxana Lebedw a Ballando con le Stelle non è iniziata nel modo migliore.

La maestra, una delle new entry nel corpo insegnanti, si è infortunata. “Adesso io ti devo chiedere se tu vuoi che noi cambiamo la tua maestra. E me lo devi dire tu se vuoi cambiare o preferisci rimanere con lei, perché questa è una scelta importante e io ti devo offrire la possibilità di avere una persona che non abbia un problema come ha lei” aveva chiesto Milly Carlucci ad Al Bano.

Il cantante ha deciso di andare avanti con lei. la donna si è fratturata il metatarso e per una ballerina si tratta di un infortunio gravissimo.

Ballando con le Stelle, Al Bano Carrisi e Oxana Lebedew: chi è la nuova maestra

Oxana Lebedew, maestra di Al Bano, è nata ad Almaty, in Kazakistan, ma si è trasferita in Germania per studiare danza. Ha conquistato molte competizioni internazionali insieme al suo compagno di vita e di pista Sergei Ossejtschuk. Nel 2006 ha cambiato partenr e con Franco Formica ha vinto titoli europei e mondiali. Negli anni successivi, insieme a Pavel Zvychaynyy, ha conquistato nuovi titoli. Ora, secondo il gossip, la maestra sarebbe di nuovo single e sperava di dare un’ulteriore svolta alla sua carriera. Purtroppo la sua avventura a Ballando con le Stelle è iniziata con un brutto infortunio.