Ballando con le Stelle, Al Bano contro i 'falsi social'

Roma, 31 ott. (Adnkronos) – Ballando con le Stelle 2021, Al Bano respinge al mittente le accuse di aver lasciato il programma per una serie di concerti nell'Europa dell'Est con Romina Power e non, come annunciato ieri sera su Rai1, per dare la possibilità alla ballerina Oxana Lebedew, sua maestra di danza nel programma condotto da Milly Carlucci, di curarsi per un infortunio occorsole durante una prova generale.

Ospite a 'Citofonare Rai2' di Paola Perego e Simona Ventura, Al Bano ha tuonato contro i "falsi social" (dove i rumors di una ritirata 'interessata' circolavano da stanotte): "Sappiate che io ho una data in televisione solo il giorno 5 a Santiago di Compostela. E il 6 novembre potevo riessere qua come già fatto in precedenti puntate. Ed ho solo quell'impegno e lo difendo. Io non lascio per ragioni che voi state millantando .

Io lascio per una ragione ben precisa, che ho ben spiegato. E lo farei mille volte. Perché io sono per l'umanità e quella ragazza ha bisogno di umanità. Che qualcuno si prenda la responsabilità di dire: ora fermati e vatti a curare", ha aggiunto.

Ieri sera Al Bano aveva infatti annunciato il suo ritiro, almeno momentaneo, dicendo in diretta: "Vorrei che Oxana andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia la sua eccezionale carriera.

Io ci sto a bloccarmi… a favore tuo, della tua salute, della tua arte! Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via… Ma per te", aveva detto Al Bano, scatenando la reazione commossa della ballerina. Milly Carlucci, apparentemente un po' spiazzata, dopo aver cercato con gli occhi gli autori del programma, aveva quindi invitato Al Bano a non abbandonare definitivamente la trasmissione ma a rientrare appena la ballerina si sarà ripresa.

Ma già pochi minuti dopo la trasmissione, sui social erano comparsi commenti (anche ad opera di seguitissimi influencer della critica tv, come Davide Maggio e Giuseppe Candela) con le date di un tour nell'Europa dell'Est di Al Bano, con una data proprio il 5 novembre in Polonia. Poi qualcuno aveva postato anche la notizia, già uscita da tempo, del rinvio del concerto polacco al 25 novembre 2022. Ma la polemica sul web è continuata a montare.

E non è chiaro se le dichiarazioni di Al Bano su Santiago di Compostela serviranno a placarla.