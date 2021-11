Il tango di Federico e Anastasia è stato apprezzato, ma sono stati chiesti sforzi maggiori in vista della prossima sfida

Durante la quarta puntata di Ballando con Le Stelle sono stati svelati dei retroscena sull’esibizione di Federico Fashion Style e Anastasia Kuzmina. La maestra di ballo ha svelato: “Non ci siamo parlati per tre giorni”

Federico Fashion Style e il tango con Anastasia

La quarta esibizione di Federico Fashion Style a Ballando con le Stelle ha convinto i giudici: sono stati tutti d’accordo nell’affermare che il parrucchiere ha fatto grandi progressi a livello tecnico. L’esibizione sulle note di Purple Rain non ha però convinto a livello emozionale: per alcuni giudici, tra cui Selvaggia Lucarelli, Federico deve imparare a “lasciarsi andare”.

L’esibizione di Federico e Anastasia ha convinto i giudici

Prima dell’esibizione di Federico e Anastasia è andato in onda il consueto recap della settimana, dove si vedono i due provare il tango che poi è stato apprezzato dalla giuria. Non sono mancati, poi, i suggerimenti alla coppia: “La prossima volta voglio vedere anche delle prese” hanno chiesto i giudici a Federico.

Anastasia a Federico: “Non ci siamo parlati per tre giorni”

Proprio la questione sollevamenti è spinosa per Federico Fashion Style, che, alla richiesta di maggiori prese nella coreografia, ha ribattuto: “Questo non ce la faccio, non ho la forza“.

Ma la maestra Anastasia non ci sta, e sembra essere d’accordo coi giudici: “Per questo motivo non ci siamo parlati per tre giorni“. Insomma, a quanto sembra Federico dovrà rimboccarsi le maniche in vista della prossima puntata.