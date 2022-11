Ballando con le Stelle, anticipazioni della puntata del 19 novembre: cosa accadrà?

La settima puntata di Ballando con le Stelle andrà in onda nella prima serata di sabato 19 novembre 2022 su Rai 1.

Ecco alcune anticipazioni su ciò che accadrà in questo nuovo appuntamento con lo show di Milly Carlucci.

Ballando con le Stelle, che cosa accadrà nella puntata del 19 novembre 2022?

Cresce l’attesa per la messa in onda della settima puntata di Ballando con le Stelle, che sarà trasmessa su Rai 1, nella serata di sabato 19 novembre 2022, a partire dalle ore 20.35.

Quasi certamente in questa nuova puntata dello show di Milly Carlucci si parlerà del “Caso Enrico Montesano” e a conclusione della gara ci sarà l’eliminazione di una nuova coppia.

Ballando con le Stelle, chi sono gli ospiti della settima puntata?

Gli ospiti della settima puntata di Ballando con le Stelle saranno Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri, che scenderanno in pista come “ballerini per una notte” omaggiando l’amico Franco Gatti, che è venuto a mancare di recente.

Ma non solo, tra gli ospiti della settima puntata dello show di Milly Carlucci ci sarà anche il cantante Bobby Solo.

Ballando con le Stelle, chi sono le coppie rimaste in gara?

A conclusione della sesta puntata di Ballando con le Stelle sono stati eliminati Paola Barale e Dario Cassini, che insieme alle altre coppie già eliminate nelle puntate precedenti, avranno la possibilità in seguito di poter tornare in gara grazie al ripescaggio, la stessa possibilità non sarà data invece alla coppia formata da Enrico Montesano ed Alessandra Tripoli, che è stata eliminata per squalifica.

Dunque, ecco chi sono i concorrenti rimasti in gara, che nella serata del 19 novembre 2022 si sfideranno in pista, per salvarsi da una nuova eliminazione: Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Gabriel Garko, Alex Di Giorgio, Lorenzo Biagiarelli, Alessandro Egger.