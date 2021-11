Ballando con le stelle: arrivano Lino e Rosanna Banfi

Ballando con le stelle: Lino Banfi e sua figlia protagonisti dello show per una notte.

Nel settimo appuntamento di Ballando con le stelle troviamo Lino Banfi e sua figlia Rosanna ospiti dello spazio “Ballerino per una notte”. La nuova puntata del talent show andrà in onda il 17 novembre su Rai1 alle 20:35. I due attori dovranno imparare una coereografia in poche ore.

In seguito, scenderanno in pista accompagnati dai ballerini Maykel Fonts, Giada Lini, Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Angelo Madonia.

Ballando con le stelle: Lino e Rosanna Banfi in aiuto alle coppie in gara

Sarà la giuria di esperti in studio a valutare la performance di Lino e Rosanna Banfi. Il voto totalizzato si trasformerà in un bonus che andrà ad essere assegnato a una delle coppie concorrenti.

Ballando con le stelle: le attuali coppie in gara

Le attuali coppie in gara a Ballando con le stelle sono Andrea Iannone – Lucrezia Lando, Arisa – Vito Coppola, Alvise Rigo – Tove Villfor, Federico Lauri – Anastasia Kuzmina, Memo Remigi – Maria Ermachkova, Morgan – Alessandra Tripoli, Sabrina Salerno – Samuel Peron e Valeria Fabrizi – Giordano Filippo.

Ballando con le stelle: eliminata la coppia Gascoigne/Di Pasquale

Nella precedente puntata di Ballando con le stelle è stata eliminata la coppia formata da Bianca Gascoigne e Simone Di Pasquale.

L’eliminazione di Bianca, a favore di Alvise Rigo ha destato le polemiche di giudici e opinionisti. Una situazione che ha fatto sì che la classifica venisse rigirata più volte.