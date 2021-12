Ballando con le Stelle, Carolyn Smith contro Lucarelli: “50 anni di carriera, non accetto tue critiche”

L'esibizione di Andrea Iannone ha scaldato gli animi a Ballando con le Stelle e si è scatenata una lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli.

“Lo so che è cinese per molta gente, ma sto qui come tecnico e devo parlare di questo”

Carolyn Smith contro Selvaggia Lucarelli 🚀 [1/2]#BallandoConLeStelle pic.twitter.com/mOqm73JvQp — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 4, 2021

Nella puntata di Ballando con le Stelle andata in onda sabato 4 dicembre, è scoppiata una lite tra Carolyn Smith e Selvaggia Lucarelli. La coreografa di solito è sempre restia a qualsiasi polemica, ma in questa occasione non ha apprezzato una critica da parte della giornalista.

A scatenare la discussione, l’esibizione di Andrea Iannone e Lucrezia Lando. Una performance che Carolyn Smith, ballerina, coreografa e presidente della giuria del varietà di Rai Uno, ha considerato “geniale“. “Se questo è geniale, allora dobbiamo riconsiderare il concetto di genialità” ha risposto Selvaggia Lucarelli.

Carolyn Smith non ha accettato di essere messa in discussione.

“Ognuno ha il suo modo di pensare, ma non criticare quello che dico io perché questa è la mia opinione. Ho 56 anni di ballo alle spalle. Qui qualcuno non sa cosa significa ballare. Io mi tengo la mia opinione e tu ti tieni la tua” ha dichiarato. “Io posso andare contro la tua opinione, sono qui da sei anni, non possiamo dire che sono un soprammobile, altrimenti mi limiterei a dire che hanno bei vestiti” ha risposto Selvaggia Lucarelli.

“Io invece faccio danza da 56 anni” ha aggiunto la Smith. A questo punto è intervenuta Milly Carlucci, su richiesta di Carolyn Smith. “Milly, gentilmente… Io non dico mai niente. Cerco di non contraddire gli altri. Ma io penso che è geniale perché so che cosa significa farlo” ha dichiarato la giurata. La conduttrice ha sottolineato la differenza dei ruoli dei giurati, specificando che Carolyn giudica con perizia tecnica le esibizioni e Selvaggia, invece, giudica in qualità di esperta di spettacolo.

“Io non me la prendo” ha dichiarato Andrea Iannone, invitandola a cena per cercare di smorzare la tensione. Le due giurate si sono poi riappacificate, o quasi. La Lucarelli ha provato a tornare in modo scherzoso sullo scontro, ma la Smith l’ha prontamente schivata, mostrandosi indifferente. La coreografa è rimasta molto infastidita dall’atteggiamento della giornalista.