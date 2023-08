Ballando con le stelle, chi potremo vedere tra cast e giuria: spuntano i primi nomi

Se da una parte in casa Mediaset si sta a lavorando ad una versione nuova, riveduta e corretta del Grande Fratello, dall’altra in Rai c’è aria di fermento per uno dei suoi programmi di punta: Ballando con le Stelle. Stando a quanto emerge da un retroscena fornito da Tvblog sono diversi i nomi grossi che potremo vedere sulla pista da ballo più famosa d’Italia, uno su tutti Simona Ventura e il compagno Giovanni Terzi.

Ballando con le stelle, spuntano i primi nomi della nuova edizione: il retroscena

Per ciò che riguarda quelle che la testata ha definito le “certezze del cast”, spunta un nome che sarebbe a dir poco clamoroso: Teo Mammuccari, dismessi i panni di Iena, sarebbe approdato alla corte di Milly Carlucci come concorrente e non come giurato. A Ballando, oltre ai già citati Simona Ventura e Giovanni Terzi, potrebbe arrivare anche la collega Paola Perego, direttamente da “citofonare Rai 2”.

I “provinati” e la giuria

La lista di “vip” che si sarebbero sottoposti ad un provino è lunga. Tra questi spunterebbero nomi quali Wanda Nara, Sonia Bruganelli, Dan Peterson, Nino D’Angelo, Marcell Jacobs o ancora Edwige Fenech e Fabio Cannavaro. Infine, guardando alla giuria, sembrerebbe che non ci sarebbe alcuna rivoluzione: il gruppo potrebbe rimanere lo stesso nonostante ci sarebbero state su questo ultimo fronte diverse richieste.