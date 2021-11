Federico Lauri è stato attaccato da Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle, dopo una clip in cui ha parlato di se stesso e delle sue difficoltà.

Ballando con le Stelle, Federico Lauri attaccato da Selvaggia Lucarelli

Uno dei concorrenti in assoluto più discussi di questa edizione di Ballando con le Stelle è Federico Lauri, conosciuto come Federico Fashion Style.

Il parrucchiere delle star diventa spesso protagonista di attaccchi e polemiche. “Ho imparato a gestire il mio essere così glamour” ha dichiarato Lauri. Lui stesso ha spiegato che fin da piccolo è stato più volte preso in giro per come si vestiva. Tutte quelle pailettes e tutti quei colori sgargianti, però, sono ciò che lo ha reso celebre in televisione. Ha dovuto affrontare molte difficoltà.

Ballando con le Stelle, Federico Lauri attaccato: “Io gay? Ognuno può fare ciò che vuole”

“Quando ero bambino e andavamo alle festicciole i miei amici si presentavano con le tute io già allora mettevo le giacche con gli strass, per me era normale perchè io mi vedevo bene così” ha raccontato Federico Lauri, in una clip in cui ha voluto parlare un po’ di se stesso. L’uomo ha spiegato che spesso non è stato capito e accettato dagli altri. “Ho imparato a non ascoltare, la gente al bar mi dice ‘guarda ‘sto gay’ io non lo sento proprio” ha spiegato.

“L’essere fashion non è legato alla sessualità. Ognuno in camera da letto può fare ciò che vuole” ha voluto aggiungere, parlando di sessualità e di etichette.

Ballando con le Stelle, Federico Lauri attaccato: lo scontro con la Lucarelli

La clip aveva una parte dedicata ad un momento molto doloroso per il concorrente. “Rimpiango di non essere mai uscito con i miei amici perchè ho sempre lavorato e mi sono sempre mantenuto da solo.

Io oggi sono chi sognavo di essere” ha spiegato. Federico Fashion Style è riuscito ad aprirsi e a mostrare un lato inedito di lui, ma è stato ancora una volta attaccato. “Quale è la parte che non ti convince della clip, io devo saperlo” ha chiesto Lauri a Selvaggia Lucarelli. “Non credo tu sia così fragile. Io sento che tu sei ambizioso e arrogante e non così indifeso” ha risposto la giornalista.