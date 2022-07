Ballando con le Stelle, Gabriel Garko concorrente? Sembra che l'attore abbia accettato con gioia la proposta di Milly Carlucci.

La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle sta scaldando i motori. Nelle ultime ore è spuntato un altro nome parecchio interessante. Sembra che Milly Carlucci abbia arruolato come concorrente Gabriel Garko.

Ballando con le Stelle: Gabriel Garko concorrente

Ballando con le Stelle 2022 aprirà i battenti il prossimo autunno, precisamente sabato 8 ottobre e si chiuderà il 23 dicembre.

In queste settimane Milly Carlucci sta lavorando duramente per comporre un cast degno di nota. Il primo nome ufficializzato è stato quello di Iva Zanicchi che, intervistata da Fanpage, non ha nascosto il suo entusiasmo. L’Aquila di Ligonchio ha dichiarato:

“Io dico sempre che la curiosità è la molla per rimanere giovani. Almeno nel cervello, nel fisico oh, uno lotta ma bisogna anche arrendersi. Per adesso non mi arrendo, ma questa è una grande prova. O mi portano via la prima sera in barella, oppure vado fino alla fine per vincere. Io voglio divertirmi, ma prendo seriamente quello che faccio. A Milly Carlucci ho detto: ‘Non posso ballare il rock and roll, però dammi uno molto forte. Se poi è anche bello è meglio’. Ma deve essere forte fisicamente perché trasportare me non sarà facile…”.

Oltre alla Zanicchi, stando ad un’indiscrezione dell’ultima ora, ci dovrebbe essere anche Gabriel Garko.

L’indiscrezione su Gabriel Garko

Secondo TvBlog, Milly Carlucci ha arruolato come concorrente anche Garko. L’attore, che ha già partecipato al programma danzante come ballerino per una sera, avrebbe accettato con gioia. Al momento, è bene sottolinearlo, né Gabriel e né tantomeno la conduttrice Rai hanno confermato o smentito l’indiscrezione. Di certo, l’interprete sarebbe un danzatore perfetto.

Ballando con le Stelle: solo Zanicchi confermata

Come già sottolineato, l’unica conferma di Ballando con le Stelle 2022 riguarda Iva Zanicchi. Il resto del cast è, per ora, top secret. Generalmente, la Carlucci inizia a svelare i nomi dei suoi concorrenti sul finire dell’estate.